Campeona del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024 , la Roja es la referencia absoluta del planeta fútbol, aunque acaba de sufrir una derrota en casa ante Inglaterra (3-2) , que puso fin a una racha récord de 44 partidos oficiales consecutivos sin perder en el tiempo reglamentario.

París, Francia/Siempre rivales en las grandes citas de los últimos años; España, vigente campeona mundial y europea, se reencontrará con Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, según determinó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza).

La selección francesa de Zinedine Zidane, que terminó primera de su grupo, tendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

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Los encuentros están previstos del 25 al 30 de marzo de 2027, antes de una Final Four del 9 al 13 de junio de 2027 en uno de los cuatro países clasificados.

Campeona del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024, la Roja es la referencia absoluta del planeta fútbol, aunque acaba de sufrir una derrota en casa ante Inglaterra (3-2), que puso fin a una racha récord de 44 partidos oficiales consecutivos sin perder en el tiempo reglamentario.

Los Bleus de Zidane intentarán por fin tomarse la revancha contra un equipo que los ha dominado claramente en sus tres últimos enfrentamientos: en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1), de la Liga de Naciones 2025 (5-4) y del Mundial 2026 (2-0) en Dallas.

Sin embargo, en la Liga de Naciones Francia le ganó el título a España en 2021 en San Siro, en una final marcada por un gol en potencial fuera de juego de Kylian Mbappé que provocó un cambio en la regla.

“Es un rival complicado, aunque cualquiera hubiera sido difícil. Esta es la dureza que tiene esta competición. Será la reedición de la semifinal del Mundial, en la que aparte de ganar se dio una imagen francamente buena”, dijo el director de la selección española Aitor Karanka.

“Ahora la idea es seguir siendo el equipo que demostramos en el Mundial y volver a la senda de las victorias, demostrar humildad, ambición y ganas de ganar”, añadió.

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- Sabor especial para Zidane y Mbappé -

Este choque tendrá asimismo un sabor muy especial para Zidane, leyenda del Real Madrid como jugador y entrenador, que además vive en la capital española, y para el capitán Mbappé, la gran estrella actual del gigante blanco.

“Los conocemos perfectamente... De aquí a entonces seguiremos a los jugadores que estuvieron con nosotros en noviembre y a los demás para preparar la mejor lista para este bonito desafío”, dijo Zidane.

“No se trata de una revancha de la semifinal del Mundial, sino de otra competición con un grupo nuevo”, añadió.

En las otras eliminatorias, Inglaterra tendrá el factor cancha a su favor ante Noruega, en una reedición de los cuartos del pasado Mundial que ganaron los Tres Leones (2-1 tras prórroga) en Miami.

Países Bajos, con Xavi Hernández en el banquillo, se enfrentará a Portugal, que da sus primeros pasos sin Cristiano Ronaldo, retirado de la escena internacional hace dos semanas y que defiende título en esta segunda competición continental.

Finalmente Alemania, con Jürgen Klopp encargado de su reconstrucción, juega contra Bélgica.

“Puede pasar mucho de aquí a allá...”, declaró Klopp. “Estamos muy contentos con la última impresión que dejamos, pero también somos plenamente conscientes de que estamos justo al comienzo de un proceso de desarrollo”.

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-- Programa de la fase final de la Liga de Naciones:

- Cuartos (25-30 marzo 2027):

España - Francia

Noruega - Inglaterra

Países Bajos - Portugal

Bélgica - Alemania

- Semifinales y final (9-13 junio 2027):

Ganador España/Francia - Ganador Países Bajos/Portugal

Ganador Noruega/Inglaterra - Ganador Bélgica/Alemania