Más de 50 mil estudiantes participaron en la fase de aula del Concurso Nacional de Comprensión Lectora y 113 llegaron a la jornada nacional. Entre los más pequeños, los docentes destacaron la capacidad de defender las obras que leyeron y responder preguntas sobre ellas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La profesora Érida Morales, coordinadora de la Red Nacional de Docentes de Español, advirtió que a los docentes les preocupa el tiempo que los estudiantes dedican a las redes sociales. A su juicio, ese hábito les deja menos tiempo para leer y desarrollar su juicio crítico.

“Sí, nosotros los docentes estamos muy preocupados, pues hoy día, con el auge de las redes sociales, nuestros muchachos pierden tiempo y no le dedican ese valioso tiempo de su vida a seguir preparándose, a seguir leyendo”, dijo Morales durante la jornada nacional del concurso organizado por el Ministerio de Educación.

La profesora explicó que una de las metas de la lectura es que los jóvenes aprendan a sacar sus propias conclusiones y puedan aplicar esa capacidad fuera del aula. Se busca, en sus palabras, “que ellos puedan inferir, que puedan criticar un texto, que puedan criticar una situación del país, porque así ellos serán mejores ciudadanos a nivel nacional”.

Más de 50 mil estudiantes participaron desde la fase de aula

El Concurso Nacional de Comprensión Lectora comenzó en junio con más de 50 mil estudiantes en las aulas. Después de las fases de zona y regional, 113 estudiantes de distintas regiones educativas llegaron a la ciudad de Panamá, donde se reunieron en ocho salas para compartir sus experiencias con las obras que les correspondió leer.

El anuncio de los ganadores está previsto para este viernes 20 de noviembre.

“Desde educación inicial hasta duodécimo grado incluimos la educación de jóvenes y adultos”, explicó Morales.

Al preguntarle qué habían observado los docentes durante el concurso, Morales destacó cómo los más pequeños defendieron sus lecturas ante las preguntas que recibieron.

Según la profesora, “los docentes se han esmerado en ese acompañamiento y hemos visto desde los más pequeños ver cómo han defendido esa obra, cómo han defendido las preguntas que les han hecho”.

Con información de Jorge Quirós.