Banco General, la Autoridad del Canal de Panamá y el Banco Nacional de Panamá encabezaron la clasificación general. TVN Media volvió a ocupar el primer lugar entre los medios de comunicación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Merco presentó este viernes 20 de noviembre los resultados de su ranking de responsabilidad empresarial en Panamá. Banco General ocupó el primer puesto, seguido del canal de Panamá y el Banco Nacional de Panamá. Mientras que Cervecería Nacional se ubicó en el cuarto lugar, Caja de Ahorros en el quinto y Copa Airlines en el sexto.

Además de la clasificación general, el estudio identificó a las empresas más responsables de cada sector. En la categoría de medios de comunicación, TVN Media obtuvo nuevamente el primer lugar.

El estudio Merco Responsabilidad ESG Panamá 2026 incluyó seis evaluaciones, 24 fuentes de información y más de 16 mil encuestas. Durante la presentación se destacó que la reputación de una empresa comienza con el trato a sus trabajadores. Al tomar decisiones, los directivos deben considerar cómo afectan al personal y cómo ese trato se refleja en la relación con las comunidades y el entorno.

En el reportaje participaron Raquel Robleda, directora de Merco en Panamá, y Adriana Alfaro, directora de Sostenibilidad de Banco General. Por parte de Caja de Ahorros, Cindy González, del área de Gobierno Corporativo, se refirió al valor de la evaluación para revisar las prácticas de la entidad.

“Es muy importante, en realidad, medirnos; no es una premiación, es ver lo que estamos haciendo bien y hoy vimos eso”, dijo Alfaro. Entre los aspectos evaluados, González mencionó: “ética, gobernanza, tratar bien a nuestros colaboradores”.