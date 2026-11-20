Ciudad de Panamá, Panamá/Abordamos la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo miércoles 25 de noviembre, y la importancia de generar conciencia sobre la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las mujeres. Además, analizamos la controversia en torno a la planilla de la Asamblea Nacional y los cuestionamientos que ha generado.