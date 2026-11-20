Unachi espera desembolso de $8 millones para pagar salarios atrasados
La administración universitaria informó que cuenta con una partida cercana a los $8 millones para cubrir la segunda quincena de octubre y las dos de noviembre. Sin embargo, los fondos aún no han sido desembolsados y también están pendientes los recursos para los pagos de diciembre.
David, Chiriquí/La crisis por el atraso en el pago de salarios a los docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa, mientras la comunidad universitaria espera el desembolso de una partida cercana a los $8 millones destinada a cubrir tres quincenas pendientes: la segunda de octubre y las dos de noviembre.