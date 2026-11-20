Ciudad de Panamá/La sala de urgencias del Policentro de Salud de San Isidro, que opera las 24 horas del día, recibe mensualmente entre 30 y 50 heridos por armas de fuego, además de dos a tres personas fallecidas a causa de hechos violentos. Así lo reveló el director de la región de salud de San Miguelito, Algis Torres, quien advirtió que la situación pone en riesgo la integridad de los funcionarios y golpea las finanzas de la instalación médica.