La falta de agua mantiene sin generación a la hidroeléctrica de Bayano, mientras 16 cuencas del país presentan estrés hídrico. En estas zonas operan 40 centrales hidroeléctricas, según explicó la ingeniera Luz Graciela Calzadilla.

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de agua mantiene a la hidroeléctrica de Bayano sin generar electricidad desde hace cerca de 10 meses, una situación que refleja el impacto del déficit de lluvias y el estrés hídrico que afecta a distintas regiones del país.