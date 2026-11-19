Durante una feria realizada en el corregimiento de Santa Ana, personal de salud ofreció orientación sobre salud bucal, nutrición, sexualidad y salud mental, y recordó la importancia de acudir a controles médicos preventivos al menos una vez al año.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día Internacional del Hombre, personal de salud realizó una feria de promoción y orientación en el corregimiento de Santa Ana, con el objetivo de incentivar a la población masculina a acudir a controles médicos preventivos y adoptar hábitos saludables.