Los tres hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante la madrugada, luego de que una alarma alertara sobre movimientos inusuales dentro de la sucursal bancaria. No lograron sustraer dinero y fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres hombres fueron trasladados al Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, para enfrentar una audiencia ante un juez de garantías, luego de ser aprehendidos por la Policía Nacional cuando presuntamente intentaban cometer un robo en una sucursal del Banco General, ubicada en Plaza Tocumen.