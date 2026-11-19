Los tres hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante la madrugada, luego de que una alarma alertara sobre movimientos inusuales dentro de la sucursal bancaria. No lograron sustraer dinero y fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres hombres fueron llevados al Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora este jueves 19 de noviembre, para enfrentar una audiencia ante un juez de garantías, luego de ser aprehendidos por la Policía Nacional cuando presuntamente intentaban cometer un robo en una sucursal del Banco General, ubicada en Plaza Tocumen.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de noviembre, cuando la alarma de la entidad bancaria alertó sobre la presencia de personas y movimientos inusuales en el interior del establecimiento. Al llegar al lugar, los agentes policiales tuvieron que forzar parte de una de las puertas para ingresar. Una vez dentro, ubicaron a los tres hombres, quienes fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados bajo custodia policial en un bus de la institución.

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Según la información preliminar, los sospechosos no lograron sustraer dinero de la entidad bancaria. Posteriormente, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que deberá desarrollar las investigaciones para determinar su presunta participación en el hecho.

Familiares de los aprehendidos permanecían en los exteriores del Sistema Penal Acusatorio a la espera de los resultados de la audiencia. La decisión del juez de garantías se conocerá una vez concluya la diligencia, en donde se deberán determinar las respectivas medidas cautelares acordes al hecho, la imputación de cargos y la legalidad o no de la aprehensión.

Con información de Hellen Concepción