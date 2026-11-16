El sospechoso es señalado por las autoridades como el presunto conductor del taxi utilizado para llegar a la residencia de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf.

La audiencia contra Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como el primer sospechoso por el ataque incendiario contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, comenzó la tarde de este lunes 16 de noviembre. Durante la diligencia, la defensa solicitó un receso para conocer los últimos elementos incorporados a la investigación, petición que fue atendida antes de continuar con el desarrollo de la audiencia.

Valiente Ortega, de 50 años, fue aprehendido el domingo 15 de noviembre durante un allanamiento en el sector 3 de Samaria, en San Miguelito. La diligencia judicial contempla la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la decisión sobre las medidas cautelares que deberá cumplir mientras avanzan las investigaciones.

El sospechoso es señalado por las autoridades como el presunto conductor del taxi utilizado para llegar a la residencia de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf. Según las primeras investigaciones, mediante cámaras de videovigilancia se logró identificar el vehículo y, posteriormente, su propietario informó a las autoridades que lo había alquilado a Valiente Ortega.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m. del sábado 14 de noviembre, cuando un individuo descendió del taxi y lanzó un artefacto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje. En ese momento, la esposa del periodista, Nadia de Rodríguez, se encontraba dentro de la residencia y logró salir ilesa. El periodista no estaba en la ciudad cuando ocurrió el hecho.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, que inicialmente abrió el expediente por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo. La Policía Nacional ha señalado que mantiene operativos para ubicar a otras personas que podrían estar relacionadas con el ataque.

La aprehensión de Valiente Ortega constituye el primer resultado anunciado por las autoridades en este caso, mientras continúan las diligencias para identificar a quienes participaron en la ejecución del ataque y establecer si hubo otras personas involucradas en su planificación.