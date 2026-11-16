La decana de la Facultad de Medicina de la Unachi, Evelia Aparicio de Esquivel, continuará separada de su cargo mientras enfrenta una investigación por presunto peculado, luego de que un juez negara la solicitud de su defensa para cambiar la medida cautelar. La decisión fue apelada y será revisada el próximo jueves 19 de noviembre.

La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medida cautelar realizada la mañana de este lunes 16 de noviembre de 2026, en la que el juzgador negó la solicitud presentada por el abogado defensor Ken Norman Paredes.

Tras escuchar los argumentos de las partes, Serrano consideró que se mantienen los riesgos procesales establecidos en la audiencia inicial, debido a la naturaleza del hecho investigado y al peligro de destrucción de pruebas.

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Ante esta decisión, la defensa de la imputada presentó un recurso de apelación. La audiencia para resolverlo fue programada para el próximo jueves 19 de noviembre, a las 10:00 a.m.

En representación del Ministerio Público participó la fiscal Yazmina Montoya, mientras que por la Caja de Seguro Social (CSS), en calidad de víctima, intervino el abogado querellante José Pérez.

La investigación se relaciona con hechos que presuntamente ocurrieron entre el 20 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2022, periodo en el que Aparicio habría ejercido, en un mismo horario, funciones como doctora y, simultáneamente, como decana y profesora de la Facultad de Medicina.