Crucero National Geographic Quest llega a Isla Coiba con 89 visitantes internacionales

Un total de 89 pasajeros del crucero National Geographic Quest, procedentes de distintas partes del mundo, arribaron a Isla Coiba para conocer la riqueza natural de esta área protegida, considerada uno de los principales tesoros de biodiversidad de Panamá.

Durante su visita, los turistas recorrieron el Sendero Gambute y participaron en actividades de interpretación ambiental, en las que conocieron los ecosistemas, la biodiversidad y la importancia de conservar este patrimonio natural.

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La experiencia contó con el acompañamiento de guardaparques, quienes compartieron información sobre el valor ecológico del Parque Nacional Coiba y los esfuerzos para proteger sus recursos naturales.

La llegada de este crucero representa una oportunidad para promover los atractivos naturales de Panamá y dar a conocer internacionalmente la riqueza ambiental de esta área protegida.

Isla Coiba está ubicada en el golfo de Chiriquí, en el océano Pacífico panameño, que forma parte del Parque Nacional Coiba, un área protegida de gran importancia ecológica.

Es uno de los principales refugios de biodiversidad marina y terrestre de Panamá. Alberga bosques tropicales, arrecifes de coral y una amplia variedad de especies de flora y fauna.

Además, el Parque Nacional Coiba fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 2005.