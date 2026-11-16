‘Bazareque’ impulsa a emprendedores locales en Boquete antes de la Feria de las Flores y del Café

La iniciativa busca reactivar la economía de la región chiricana en el inicio de la temporada alta y volverá a realizarse los próximos 12 y 13 de diciembre.

Provincia de Chiriquí./Este fin de semana, los terrenos de la Feria de Boquete abrieron sus puertas al conocido 'Bazareque', un espacio diseñado para que artesanos y emprendedores locales exhiban y promuevan sus productos en el arranque de la temporada alta, sirviendo además como antesala a la tradicional Feria Internacional de las Flores y del Café.

De acuerdo con Liz Miranda, encargada del departamento de mercadeo de la Feria de Boquete, este evento nace con el propósito de brindar una vitrina comercial y cultural a los productores de la zona. "El Bazareque es una plataforma creada para y por los emprendedores y artesanos. La feria realiza este pequeño bazar durante dos días y contamos también con presentaciones artísticas", detalló.

Aunque la mayor parte de los participantes son oriundos de Boquete, el bazar también convoca a talentos de otros distritos de la provincia de Chiriquí, e incluso a expositores internacionales.

Miranda explicó que el evento volverá a realizarse los días 12 y 13 de diciembre.

Entre las participantes está Pamela González, de Coconut Studio, un emprendimiento dedicado a la boutique y la joyería hecha a mano.

“Los exhorto a venir al Bazareque, donde van a encontrar emprendimientos y así nos ayudan a mover el comercio”, expresó.

Entre los productos que ofrece se encuentran calendarios de adviento, empaques para envolver regalos, joyería personalizada y carteras.

Con información de Iván Saldaña.