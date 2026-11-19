Ciudad de Panamá/Un año más en que TVN Media renueva el convenio con el club activo 20-30, reforzando el compromiso con la salud de niños panameños con discapacidad.

Este año la Teletón 20-30 se realizará en el centro de convenciones Atlapa del 18 al 19 de diciembre; el proyecto meta va enfocado en las provincias centrales.

Se prevé trabajar en proyectos en la red de neonatología de los principales hospitales del interior del país, así como policlínicas y clínicas especializadas que atienden a niños con discapacidad.