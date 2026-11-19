El plan comenzaría en 2027 y permitiría informar a la víctima sobre la ubicación del presunto agresor durante la investigación. El Ministerio de Seguridad Pública estaría a cargo del seguimiento.

Chiriquí/La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, anunció que presentó junto con el Ministerio Público una propuesta para utilizar 500 brazaletes duales a partir de 2027. El plan piloto busca proteger a las víctimas de violencia de género y prevenir femicidios en Panamá.

Palacio explicó que tanto la víctima como el presunto agresor portarían un dispositivo. El seguimiento se haría a través de la plataforma del Ministerio de Seguridad Pública.

“Sería una forma de informarle a la víctima dónde está el agresor y él tiene un perímetro donde no se puede salir”, indicó.

La ministra precisó que el Ministerio de Gobierno ya utiliza brazaletes electrónicos en la etapa de cumplimiento de la pena. El plan piloto, en cambio, contempla su uso mientras se investiga el caso. “Esta se utilizaría en la etapa de investigación”, dijo.

La diferencia entre los brazaletes electrónicos y los duales es que el primero permite a las autoridades verificar si la persona que lo lleva cumple las restricciones de movimiento. Mientras que con el sistema dual, el presunto agresor lleva un brazalete y la víctima porta un segundo dispositivo que permite alertarla si él se acerca más de lo permitido o ingresa a una zona restringida, como su vivienda o su lugar de trabajo.

Uno de los aspectos que sigue en estudio es si la persona investigada podría asumir parte del costo de la tecnología, que requiere seguimiento. Según Palacio, la posibilidad de ampliar el uso de los brazaletes a otros delitos que ponen en riesgo a las mujeres dependerá de cómo funcione el plan piloto.

Con información de Demetrio Ábrego.