Algunas casas ya están en la etapa final de construcción. Rosa García, una de las damnificadas, se refugió en casa de su hijo tras el sismo y aún espera una fecha para mudarse.

Herrera/La reconstrucción de viviendas avanza en Boca de Parita, provincia de Herrera, donde algunas de las casas destinadas a las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre están próximas a entregarse. En otras, los trabajos de construcción continúan.

“No me han dicho fecha”, dijo Rosa García sobre la entrega de su vivienda. La damnificada recordó que, en los primeros días después del terremoto, tuvo que buscar dónde quedarse. “Muy triste porque no teníamos dónde estar. El hijo mío me dio hospedaje ahí en la casa. Tengo todos los checheres por ahí tirados”, contó.

Mientras que Salomón Montenegro, constructor, explicó que llevaba cerca de tres semanas trabajando en una de las casas de Boca de Parita. “Bueno, en esta vivienda ya vamos construyendo para 21 días exactamente”, señaló. Al momento de la entrevista, estimaba que podría entregarla en uno o dos días.

“Esta vivienda tiene dos recámaras, su baño interno, su lavandería y su porchecito, y su buena sala, bien cómoda”, detalló Montenegro.

En toda la provincia de Herrera, unas 5,200 viviendas habían sido evaluadas tras el terremoto, según cifras extraoficiales. De acuerdo con ese balance preliminar, 1,113 presentaban daños totales. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó este 18 de noviembre que trabajaba en 53 viviendas distribuidas entre los distritos de Pesé y Chitré.

Con información de Eduardo Javier Vega.