En esta comunidad costera de Soná ya hay comida para los visitantes y se preparan para reabrir la única tienda que había en el lugar.

Soná, Veraguas./Los emprendedores de playa Arrimadero, al sur del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, están listos para recibir a quienes quieran pasar el día en la playa.

Los pasadías son el primer paso para atraer de nuevo a los turistas tras el sismo del 9 de octubre, que afectó a varias comunidades del distrito.

En el primer encuentro celebrado en playa Arrimadero después del sismo, emprendedores turísticos, residentes y autoridades conversaron sobre cómo preparar los locales para atender a los visitantes.

En ese sentido, la emprendedora Viodelda Arcia explicó que ya pueden recibir al público para visitas de un día. “Ya estamos listos, ya estamos listos por lo menos para los pasadías”, dijo.

La emprendedora María Patiño contó que hay comida en la comunidad y que se disponen a reabrir la tienda que se perdió tras el sismo. “Aquí hay comida, ya vamos a empezar la reactivación de la tienda, que era la única que había”, indicó. Para Patiño, recuperar el negocio significa “empezar de cero, pero con la fe en Dios de que todo va a salir bien”.

Por su parte, Mario Ortiz, representante de Río Grande, invitó a los turistas a regresar a playa Arrimadero como una forma de apoyar a quienes dependen de esa actividad. “Hoy, gracias a Dios, es bastante estable, tenemos una buena marea, tenemos una buena playa, esperando por los visitantes”, manifestó.

Con información de Ney Castillo.