La gerente de la Zona Libre destacó que el sistema de monitoreo tecnológico ha fortalecido la confianza de los inversionistas y usuarios en el principal emporio comercial del país.

Colón/La gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, confirmó la efectividad del sistema tecnológico implementado en el área comercial al señalar que el sistema de videovigilancia funciona "100%, tenemos más de 430 cámaras, trabajamos 24/7 y ha funcionado de manera excelente".

Asimismo, Napolitano explicó que la administración actual cuenta con su propia plataforma tecnológica de vigilancia, lo que representa un cambio significativo en las operaciones de seguridad.

Te puede interesar: MOP avanza con trabajos de reparación en la vía Transístmica de Colón

"Ya no tenemos que pedirle a los usuarios que nos presten su cámara; ya Zona Libre cuenta con su propio sistema de seguridad y eso es lo que estamos haciendo: brindándole a cada uno de los usuarios esa tranquilidad, esa confianza y a todos los inversionistas que quieren establecerse en Zona Libre de Colón, esa confianza también", expresó Napolitano.

Finalmente, sobre las recientes acciones operativas coordinadas con los estamentos de seguridad frente a intentos de hurto, Luisa Napolitano puntualizó que, tras el trabajo conjunto con la Policía Nacional y los estamentos correspondientes, "se pudo capturar a estos delincuentes y, bueno, estamos trabajando fuertemente y le decimos también a los usuarios que estén pendientes, que tengan precaución y que todo se maneje de manera correcta".

Con información de Néstor Delgado.