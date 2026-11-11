MOP avanza con trabajos de reparación en la vía Transístmica de Colón

Las intervenciones comenzaron en el corregimiento de Cristóbal, específicamente en la vía a la altura de Silver City.

Colón/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con los trabajos de reparación de los tramos deteriorados de la vía Transístmica, en la provincia de Colón, mediante labores de parcheo profundo para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Las intervenciones comenzaron en el corregimiento de Cristóbal, específicamente en la vía a la altura de Silver City. Posteriormente, las cuadrillas de mantenimiento se trasladaron al sector de Puerto Escondido, donde realizaron reparaciones en los puntos afectados mediante la colocación de asfalto caliente.

🔗Puedes leer: MOP avanza en la rehabilitación de estaciones de bombeo para mejorar el drenaje en Isla Colón

Para estos trabajos se contempla utilizar aproximadamente 20 toneladas de asfalto caliente, destinadas a recuperar los tramos que presentan mayor deterioro.

El procedimiento incluye el uso de una retroexcavadora para cortar y retirar el material dañado, preparar la superficie y posteriormente colocar la nueva carpeta asfáltica mediante el parcheo profundo.

El MOP informó que las labores continuarán en otros puntos de la vía Transístmica, como parte de las acciones de mantenimiento de la red vial de la provincia de Colón y para ofrecer mejores condiciones de tránsito a los conductores.