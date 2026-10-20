Temblor en Panamá: MOP prevé tener en dos semanas los costos de reparación de vías y puentes afectados

El titular de Obras Públicas ha realizado recorridos en la provincia de Veraguas para evaluar las afectaciones en carreteras y puentes de Mariato y Soná.

Veraguas./El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que ya se cuenta con el inventario de las carreteras y los puentes afectados por el sismo, mientras que los costos de reparación se conocerán en las próximas dos semanas.

La información será presentada al Ministerio de Economía y Finanzas para gestionar la aprobación de los recursos y comenzar la reconstrucción de las vías y los puentes dañados.

Bueno, ya tenemos inventario y ahora vamos a estudiar las reparaciones que son para poder también transmitirle al Ministerio de Economía y Finanzas los costos y que se dé la orden de que se puedan empezar a reconstruir”, explicó Andrade.

Consultado sobre si existe un cálculo aproximado, respondió que “no, todavía no, eso lo vamos a saber la próxima semana; en las próximas dos semanas ya vamos a tener los costos”.

El titular de Obras Públicas ha realizado recorridos en la provincia de Veraguas para evaluar las afectaciones en carreteras y puentes de Mariato y Soná.

Ambos distritos figuran entre las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre. Los daños en la infraestructura vial han dificultado el acceso a varias comunidades.

Con información de Ney Castillo.