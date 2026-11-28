La Iglesia recopila testimonios y objetos vinculados con el sacerdote para aportar a su causa de beatificación.

Coclé/Una campana, una lámpara de queroseno y los recuerdos de quienes conocieron al padre Guillermo Sosa mantienen viva su historia en comunidades del norte de Penonomé.

Su legado también continúa en un centro de formación donde los jóvenes encuentran oportunidades para aprender.

En Vito y Santana, los residentes recuerdan al sacerdote que llegó cuando solo había montañas y que, poco a poco, impulsó la construcción de viviendas y reunió a las familias que dieron origen a estas comunidades.

Sotero Figueroa, residente de Vito, y Demetria Muñoz, de Santana, conservan la memoria de aquel esfuerzo que ayudó a transformar sus pueblos.

Una obra que también dio herramientas para trabajar

El acompañamiento del padre Sosa incluyó herramientas de trabajo que impulsaron el emprendimiento. Esa parte de su obra permanece en los recuerdos de quienes fueron testigos de su labor, entre ellos Hortensio González, delegado de la Palabra; Ludovina Sánchez de Núñez y Daniela Quiroz.

En Santana de San Miguel, sus huellas también se conservan en las iglesias y en objetos históricos, como una campana y una lámpara de queroseno. Residentes como Siriaco Pérez y Eusebio Pérez mantienen presentes los recuerdos de su paso por la comunidad.

Jóvenes que continúan aprendiendo

El legado del sacerdote tiene continuidad en el centro de formación que lleva su nombre en Santana, donde los jóvenes reciben preparación y oportunidades de aprendizaje.

Entre ellos está Ángel Domínguez, quien aprende sobre hidroponía, una de las áreas de formación que dan continuidad al aporte del padre Sosa a la comunidad.

El pasado 1 de noviembre, la Santa Sede autorizó que avance la causa de beatificación y canonización del sacerdote panameño Guillermo Sosa Icaza.

Ahora, la Iglesia recopila testimonios y objetos relacionados con el sacerdote para preservar su memoria y aportar a su causa de beatificación.

Con información de Nathali Reyes.