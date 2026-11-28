La víctima es la número 49 por accidentes de tránsito en Chiriquí en lo que va de 2026.

Chiriquí/Una educadora que laboraba en el distrito de Bugaba perdió la vida la madrugada de este sábado 28 de noviembre, luego de un vuelco en la vía que comunica Boquete con David, a la altura de la comunidad de Francés Arriba.

Según los informes preliminares, la docente transitaba por esta carretera cuando ocurrió el accidente. Las circunstancias del vuelco se mantienen bajo investigación.

Al lugar acudieron funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cadáver.

Con este caso, Chiriquí registra 49 víctimas mortales por accidentes de tránsito en lo que va de 2026.