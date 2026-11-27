La familia de Miguel Ojo asegura que la comunidad de Bajo Grande había pedido en varias ocasiones que se atendiera el deterioro del puente sobre el río Negro.

Mariato, Veraguas./Miguel Ojo, de 80 años, regresaba de la tienda cuando cayó del puente sobre el río Negro, en Bajo Grande, la comunidad del distrito de Mariato, provincia de Veraguas, donde había vivido toda su vida.

Su muerte ha llevado a los vecinos a insistir en un reclamo que, según su familia, ya habían hecho al Gobierno: contar con un paso seguro para quienes cruzan el río a diario.

Clemente Ojo, hijo de Miguel, contó a TVN Noticias que los residentes habían advertido en varias ocasiones sobre el estado de los puentes de esta zona de Veraguas. “Usted lo ve cómo está, desbaratado”, dijo al referirse al paso donde cayó su padre.

A Clemente le preocupa que otros adultos mayores sigan cruzando por el mismo sitio todos los días. “Y nosotros quisiéramos que el gobierno escuche nuestra voz de los campesinos. Que hagan algo por el pueblo de Bajo Grande”, expresó.

Santana Pérez, vecino de la comunidad, explicó que cada vez es más difícil conseguir madera de buena calidad para el puente.

Por eso pidió que se utilicen materiales más duraderos en un paso del que dependen los residentes para desplazarse. “Y hay que buscar una manera más segura”, dijo.

Con información de Ney Castillo.