La Policía aumentará la vigilancia en la vía Interamericana y en las rutas hacia Boquete y Volcán, en el distrito de Tierras Altas.

Chiriquí/Quienes viajen a Boquete o a Volcán para ver los desfiles patrios del 28 de noviembre encontrarán más vigilancia en las carreteras.

Unos 150 agentes policiales llegarán desde Panamá para sumarse al operativo en Chiriquí, anunció Roberto Monterrey, jefe de la zona policial de la provincia.

“Con un contingente que viene de Panamá, un aproximado de 150 unidades extra al servicio de la zona”, explicó Monterrey al referirse al refuerzo previsto para la jornada.

Los agentes apoyarán las labores de seguridad durante los desfiles, a los que asisten visitantes nacionales y extranjeros.

Monterrey agregó que la Policía Nacional coordinará con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y con el personal de Operaciones del Tránsito la vigilancia en la vía Interamericana y en las carreteras que conducen a ambas localidades, para facilitar el paso de quienes se desplacen a las celebraciones.

Con información de Demetrio Ábrego.