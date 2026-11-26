En esta comunidad de Penonomé, dos adultos mayores que siempre habían vivido juntos tuvieron que refugiarse en casas distintas. Su familia pide ayuda para que puedan volver a vivir bajo el mismo techo.

Penonomé, Coclé/Antes del terremoto del 9 de octubre, Isidra Reyes veía a sus suegros todos los días porque vivían muy cerca, en la comunidad de Santa Ana, corregimiento de San Miguel, al norte de Penonomé.

El sismo dañó las viviendas de la familia y todos tuvieron que salir. A sus suegros, que siempre habían vivido juntos, les tocó quedarse en casas distintas. En Santa Ana todavía se sienten las réplicas e Isidra y su familia siguen sin saber si podrán reparar sus casas o si necesitarán viviendas nuevas.

“Eso es muy duro para ellos, siempre han permanecido juntos ahí, los dos, y nosotros aquí, cerquita, todos los días de Dios los veíamos”, contó Reyes. A las autoridades les pidió ayuda para recuperar lo que a la familia le tomó años construir. “Necesitamos un hogar”, expresó.

Su sobrina Yasmín Pérez relató que, después del sismo, sus tíos llevaron a cada uno de sus abuelos a una casa diferente. Cuando visita a su abuelo, él le cuenta que se siente triste. “Mi abuelo no ha podido comer bien, estando lejos de mi abuela; su centro prácticamente era mi abuela”, dijo.

Les pidieron sacar lo más necesario

Según Pérez, quienes evaluaron la vivienda le indicaron a su madre que la familia debía salir. “Y lo que sí le dijeron a mi mamá es que la casa era inhabitable, que no podíamos estar acá, que sacáramos lo más necesario”, relató. Desde entonces esperan que las autoridades les indiquen qué ayuda recibirán.

Consultada por TVN Noticias, la directora regional del Ministerio de Vivienda en Coclé explicó que algunas familias siguen pendientes de atención por las dificultades de acceso a sus comunidades y porque la institución aún no ha recibido algunas solicitudes.

La funcionaria expresó su disposición a realizar las evaluaciones correspondientes para gestionar la ayuda habitacional.

Con información Nathali Reyes.