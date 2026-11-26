La fachada de Las Bóvedas ya está restaurada. En la plaza, las lluvias de las últimas semanas permitieron comprobar cómo funciona el drenaje después de las reparaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la plaza de Francia, donde el agua solía estancarse después de un aguacero, las lluvias recientes pusieron a prueba una de las mejoras de la obra.

“Las últimas lluvias que se han dado han drenado muy bien”, contó a TVN Noticias Ámbar Zambrano, directora de la Oficina del Casco Antiguo responsable de la restauración, que ya supera el 50 % de avance.

Las raíces de los árboles habían quebrado partes del drenaje colonial y dificultaban la salida del agua. Como parte de los trabajos, se repararon los desagües de la plaza. En el sitio también se observa que ya se retiró por completo el piso de adoquines.

Otro de los cambios está a la vista en Las Bóvedas. “Como puedes ver, toda la fachada de las bóvedas ya está completamente restaurada”, explicó la arquitecta. El equipo trabaja ahora en la selección de los colores para los acabados finales.

El proyecto también contempla cambios en la distribución de las áreas verdes para que los visitantes puedan recorrer y disfrutar mejor los jardines. Por el ritmo de los trabajos, se estima que la obra podría entregarse a mediados de 2027, antes de lo previsto.

Con información de Jorge Quirós.