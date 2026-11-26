Cientos de personas acudieron este jueves a una feria de empleo organizada por Copa Airlines en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), en busca de una oportunidad para ingresar al mercado laboral.

Durante la actividad se ofrecieron vacantes para distintas áreas operativas de la aerolínea, entre ellas estibadores, asistentes de rampa y personal de servicio al pasajero, entre otros puestos.