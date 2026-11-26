El exguardameta de la selección española y del Real Madrid acompañó a la federación y a la marca deportiva en el anuncio de la renovación de su acuerdo por cuatro años más .

Panamá/Iker Casillas, histórico exguardameta de la selección española y del Real Madrid, se encuentra en Panamá, donde participó en el anuncio de la renovación del acuerdo de patrocinio entre la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la marca deportiva Reebok.

Casillas, quien es embajador global de Reebok, acompañó a ambas organizaciones este jueves durante la presentación de la extensión de su alianza por cuatro años, hasta 2030.

Durante su visita, el exarquero también estuvo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde recibió de manos del director deportivo de la FPF y exguardameta panameño Jaime Penedo una camiseta de portero de la Selección de Panamá.