La violencia contra la mujer no es un asunto privado, es responsabilidad de todos. En los estudiios de TVMAX Deportes el panel de expertos junto a la Federación Panameña de Fútbol, se unen esta campaña junto a Fundamorgan.

Panamá/En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, TVN Media y FUNDAMORGAN impulsan la campaña «Es violencia, no lo normalices», una iniciativa que busca crear conciencia sobre conductas violentas que muchas veces se justifican, minimizan o se confunden con muestras de cariño, celos o bromas.

Desde TVMAX Deportes también nos hacemos eco de este mensaje de sensibilización. En nuestros estudios estuvo presente Pedro Vita, gerente de Comunicaciones de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), quien se sumó a esta iniciativa que invita a reconocer y no normalizar ninguna forma de violencia contra la mujer.

La campaña pone el foco en diferentes manifestaciones de violencia, entre ellas la física, psicológica, económica, sexual y digital, comportamientos que en ocasiones pasan inadvertidos dentro de la vida cotidiana, pero que pueden afectar profundamente la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres.

Por su parte, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) también se unió a la conmemoración a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje de las jugadoras de la Selección Mayor Femenina de Panamá, quienes alzaron su voz para hacer referencia a esta importante fecha y reforzar el llamado a la prevención, el respeto y la conciencia.

El mensaje es claro: la violencia no debe justificarse, minimizarse ni normalizarse. Reconocerla es un primer paso para combatirla, promover relaciones saludables y construir una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.

«Es violencia, no lo normalices» es una invitación a cuestionar aquellas conductas que muchas veces se aceptan como habituales y a comprender que el respeto debe estar presente en todos los espacios, incluido el deporte.