El G20 reúne a las principales economías mundiales, entre ellas Estados Unidos, China, India, Japón, Francia, Brasil y México, así como a Rusia.

Riad, Arabia Saudita/El príncipe Mohamed bin Salmán, gobernante de facto de Arabia Saudita, participará en la cumbre del G20 en diciembre en Estados Unidos, informaron este miércoles a la AFP dos fuentes sauditas.

Este es el primer viaje del príncipe heredero al extranjero desde que se reanudó el conflicto con los hutíes en Yemen, que intensificaron sus ataques contra Arabia Saudita, el principal exportador mundial de petróleo.

El príncipe heredero, quien también es primer ministro, "participará en la cumbre del G20 en Miami al frente de una importante delegación", declaró a la AFP un funcionario saudita que habló bajo condición de anonimato.

Una segunda fuente saudita cercana a los preparativos confirmó el viaje.

El G20 reúne a las principales economías mundiales, entre ellas Estados Unidos, China, India, Japón, Francia, Brasil y México, así como a Rusia.

Los enfrentamientos en Yemen se reanudaron en julio y se intensificaron en septiembre, cuando los combatientes tomaron la costa del mar Rojo que les da acceso al estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Los hutíes también atacan instalaciones petroleras y aeropuertos sauditas, así como el distrito financiero de Riad. Estos ataques han dejado 26 muertos en el reino, según las autoridades sauditas.