El lunes, tras un largo proceso de recursos judiciales, el Tribunal Supremo español le aplicó finalmente una ley de amnistía aprobada dos años antes y cerró la causa contra él por esa tentativa de secesión.

Bruselas, Bélgica/El líder independentista catalán Carles Puigdemont, dirigente del gobierno regional durante el intento de secesión de 2017, anunció el miércoles que volverá a Barcelona el 12 de diciembre después de que la justicia española lo haya amnistiado definitivamente.

Presidente de esta región del noreste de España, Puigdemont marchó a Bruselas días después de una fallida declaración de independencia en el Parlamento regional en octubre de 2017 y evitó ser arrestado y encarcelado como otros miembros de su gobierno.

Desde entonces, solo regresó fugazmente a España unas horas en 2024.

El lunes, tras un largo proceso de recursos judiciales, el Tribunal Supremo español le aplicó finalmente una ley de amnistía aprobada dos años antes y cerró la causa contra él por esa tentativa de secesión.

"Volveré al lugar donde la democracia catalana elige o revoca a sus presidentes, el Parlamento de Cataluña" en Barcelona, declaró en una rueda de prensa en Bruselas.

"Lo haré el sábado 12 de diciembre al mediodía y ese día ya podré dormir en mi casa con mi familia", agregó.

El regreso tendrá lugar después de las elecciones legislativas del 29 de noviembre en España, en las que el socialista Pedro Sánchez se juega mantenerse como jefe del gobierno.

La ley de amnistía, muy criticada por la oposición de derechas, fue la moneda de cambio que tuvo que pagar Sánchez para ser investido de nuevo a finales de 2023 con el apoyo de los partidos independentistas catalanes, incluyendo el de Puigdemont.

Aunque el Parlamento aprobó la ley hace dos años, él y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

La justicia europea validó en julio la ley y la describió como un instrumento destinado a "reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".