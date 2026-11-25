Las jornadas se desarrollarán durante los días restantes de noviembre y todo diciembre, en horarios diurnos y nocturnos. Se recogerán electrodomésticos dañados, colchones y otros artículos voluminosos, pero no materiales de construcción, vidrio ni sustancias químicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) programará operativos de recolección de enseres y desechos voluminosos para los días restantes de noviembre y durante todo diciembre, con el propósito de retirar artículos en desuso de los hogares antes de las fiestas de Navidad y fin de año.

Las jornadas se realizarán en horarios diurnos y nocturnos. Según la entidad, algunos operativos tendrán lugar los viernes durante el día, mientras que otros se desarrollarán de martes a jueves, a partir de las 6:00 p. m.

Te podría interesar: Nuevo Hospital del Niño registra más del 58% de avance y prevé su entrega para diciembre de 2027

Entre los artículos que se recogerán figuran electrodomésticos dañados o fuera de uso, colchones y otros objetos voluminosos del hogar. La Autoridad de Aseo también indicó que estos operativos contemplan la recolección de desechos orgánicos.

En cambio, no se retirarán materiales de construcción, vidrio ni sustancias químicas. La entidad pidió a la población consultar sus redes sociales para conocer las fechas y los sectores incluidos en la programación.

Como parte de las jornadas, se anunció una recolección en el sector de Barrio San Pablo, en Las Cumbres. La iniciativa busca reducir la acumulación de desechos en puntos críticos, especialmente ante el incremento de residuos que suele registrarse durante diciembre. Se pudo conocer que uno de los distritos donde se concentra una mayor actividad de recolección es San Miguelito.