La semifinal de vuelta entre San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido se jugará este viernes 27 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 8:30 pm y será transmitido por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los estudios de TVMAX Deportes recibieron la visita de directivos del San Francisco FC, quienes compartieron detalles y expectativas de cara a la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), frente al Deportivo Árabe Unido.

En el espacio estuvieron presentes el presidente del club chorrerano, José Jimeno, y la directora de mercadeo, Mónica Franco, quienes abordaron el ambiente que rodea este decisivo compromiso, en el que los monjes buscarán remontar la serie ante el conjunto colonense.

La eliminatoria se encuentra, por el momento, a favor del Deportivo Árabe Unido 1-0, por lo que el San Francisco FC afrontará el partido de vuelta con la misión de revertir el marcador y conseguir su boleto a la gran final del campeonato.

Durante su visita a TVMAX Deportes, los representantes del club también compartieron aspectos relacionados con la preparación, las expectativas de la institución y lo que representa disputar una semifinal en una instancia decisiva del fútbol panameño.

El enfrentamiento promete emociones, con dos equipos que buscarán hacer valer sus argumentos para alcanzar la final del Apertura 2026, en una serie que todavía tiene mucho por definir.