Las jornadas se desarrollarán durante los días restantes de noviembre y todo diciembre, en horarios diurnos y nocturnos. Se recogerán electrodomésticos dañados, colchones y otros artículos voluminosos, pero no materiales de construcción, vidrio ni sustancias químicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) programó operativos de recolección de enseres y desechos voluminosos para los días restantes de noviembre y durante todo diciembre, con el propósito de retirar artículos en desuso de los hogares antes de las fiestas de Navidad y fin de año.