Dos personas sospechosas de estar vinculadas al robo agravado en perjuicio del estudiante de medicina Alejandro Wu Li, reportado como desaparecido por el Ministerio Público el pasado 23 de noviembre, quedaron bajo detención provisional.

Durante una audiencia de garantías realizada este 27 de noviembre, se legalizó la aprehensión de ambos ciudadanos, se les formularon cargos y se ordenó la medida cautelar más severa, solicitada por la Fiscalía.

A los imputados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita para delinquir, robo agravado, delito financiero y contra el orden económico.

La defensa anunció que apelará la medida cautelar. La audiencia de apelación fue programada para el próximo 16 de diciembre, a las 8:30 a.m.

Te puede interesar: Restringen la circulación nocturna de personas y vehículos en Veracruz hasta el 30 de noviembre

Detalles del caso

El Ministerio Público emitió un boletín por la desaparición de Alejandro Wu Li, un joven estudiante de medicina, quien fue visto por última vez en un centro comercial de San Miguelito. El joven de 24 años fue localizado un día después de su privación sano y salvo, luego que sus captores lo abandonaran, según informó la institución.

Según la investigación preliminar, el joven fue citado en un centro comercial en San Miguelito para concretar una compra. Los sospechosos habrían aprovechado el encuentro para privarlo de su libertad y despojarlo de sus pertenencias.

Las autoridades judiciales recibieron un reporte sobre la presunta privación de libertad. Las diligencias permitieron identificar a los dos presuntos vinculados, quienes fueron aprehendidos durante allanamientos en los corregimientos de Buena Vista, en Colón, y Juan Díaz.