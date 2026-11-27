Christofer Jurado se mantiene al frente de la tabla de clasificación general a falta de una etapa para que termine la competencia.

Panamá/Volcán fue el centro de las emociones este viernes 27 de noviembre con la realización de la sexta etapa de la 46 Vuelta Internacional a Chiriquí que consistió en un circuito cerrado de 82.5 kilómetros.

La penúltima etapa de la vuelta chiricana tuvo como protagonista al costarricense Sebastián Moya, del equipo Manza Té, quien se adjudicó la victoria tras llegar a la meta en 1 hora, 57 minutos y 24 segundos. Kevin Rivera (Esparza Training), se quedó con el segundo lugar, 1:21 minutos de diferencia del líder. La tercera posición fue para Rodrigo Hernández (Momentum Racing) a 1:22 minutos.

La etapa se desarrolló en 15 vueltas, de 5.5 kilómetros cada una, que inició y terminó en el Boulevard Volcán. En el recorrido, los competidores pasaron por las calles 14, novena y segunda; también por la Vía Volcán.

A punto de consagrarse

El panameño Christofer Jurado, del equipo Aeronaval, se mantiene en el primer lugar de la tabla de clasificación general con un tiempo acumulado de 14 horas y 36 segundos.

Jurado tiene una ventaja de 1:42 minutos del segundo puesto, quien está ocupado por el hondureño Luis López (Manza Té). Dicha diferencia le deja cerca de obtener el título de campeón de la vuelta chiricana a falta de una etapa para que finalice el evento.

Bolívar Espinosa (Senafront) es tercero en la clasificación general con una diferencia de 1:56 minutos del líder.

La división de puntos también es dominada por Jurado quien tiene 59 unidades. En tanto que Brandon Aguilar encabeza la clasificación de montaña con 22 puntos.

Randol Izquierdo está al comando de la categoría Sub-23, con un registro de 14:04:17 horas, Fabían Corrales es el líder de los juveniles al acumular tiempo de 14:27:06 horas.

El desenlace

El sábado 28 de noviembre, día en que Panamá celebrará 205 años de su independencia de España, será el último día de la 46 Vuelta Internacional a Chiriquí.

En la próxima fecha se llevará a cabo la séptima etapa que será un circuito cerrado de 88 kilómetros que se desarrollara al este de la ciudad de David.

El circuito constará de 16 vueltas, de 5.5 kilómetros cada una. El recorrido iniciará en IVU Cementerio; pasará en un sentido por el Colegio Francisco Morazán, El Varital, Calle 8va. y Calle C Sur para volver a IVU Cementerio donde estará la meta.

La contienda en la etapa final de la vuelta chiricana de este año comenzará a las 11:00 a.m.