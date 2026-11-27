El productor musical panameño Keriel Quiroz, conocido como K4G, anunció que concluyó el proceso penal que enfrentaba desde febrero de 2024 por una denuncia de violencia doméstica presentada por su expareja, Ainara Sanz. El anuncio fue difundido el jueves 26 de noviembre de 2026, mediante dos videos en los que compartió su reacción ante la decisión judicial.

De acuerdo con el testimonio del productor, la jueza ordenó la extinción de la pena, el archivo del expediente y la destrucción de las evidencias vinculadas con el caso. Quiroz manifestó que recibió la noticia con tranquilidad después de haber comparecido en numerosas ocasiones ante las autoridades.

“Ya somos una persona totalmente libre”, expresó K4G, quien aprovechó sus publicaciones para agradecer a quienes lo acompañaron durante el procedimiento. El músico también aseguró que no tendría prontuario y reiteró su postura frente a la denuncia, cuya veracidad ha cuestionado desde que comenzaron las actuaciones judiciales.

Según explicó el productor, la audiencia en la que se comunicó la decisión tuvo una duración aproximada de tres minutos. Estimó que había asistido a unas 20 diligencias desde el comienzo del proceso. En sus declaraciones, describió el contraste entre el tiempo transcurrido y la brevedad de aquella comparecencia.

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El origen del caso se remonta a febrero de 2024, cuando Ainara Sanz acudió a las autoridades para denunciar una presunta agresión física. En aquel momento, la empresaria se encontraba embarazada del primer hijo que tendría con Quiroz. La pareja había anunciado públicamente el embarazo meses antes, cuando todavía mantenía su relación sentimental.

El 11 de febrero de ese año, el productor fue detenido durante un operativo en un puesto de control de Santa María, en la provincia de Herrera. Posteriormente, las autoridades legalizaron su aprehensión y formularon cargos por violencia doméstica. Entre las restricciones establecidas figuraban el depósito domiciliario y la obligación de presentarse ante las autoridades dos veces al mes, los días 15 y 30.

Durante el desarrollo de la investigación trascendieron imágenes de una cámara de seguridad y un reporte de atención médica relacionado con las lesiones denunciadas. El material generó distintas reacciones entre los seguidores de ambos, mientras el productor mantenía su versión sobre los acontecimientos y recurría a las plataformas digitales para defenderse de los señalamientos.

El expediente penal no fue el único procedimiento que enfrentó a la expareja. En noviembre de 2024, Mi Diario informó sobre otra controversia relacionada con un teléfono celular que Quiroz aseguró que Sanz había sustraído. La defensa de la empresaria rechazó los señalamientos, mientras los representantes legales del músico consiguieron que se reabriera la investigación correspondiente.

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En septiembre de 2026, las diferencias volvieron a hacerse públicas a raíz del trámite de divorcio. Durante una entrevista en el pódcast de Katleen Levy, K4G atribuyó a su expareja las dificultades para concretar la separación legal. Sanz respondió mostrando una resolución judicial de finales de agosto que concedía el divorcio.

Según la versión de la empresaria, la inscripción de la sentencia en el Registro Civil estaba pendiente debido a una apelación presentada por los abogados del productor. Quiroz también aseguró que sus problemas personales habían afectado compromisos laborales y contratos, y manifestó su intención de continuar desarrollando proyectos musicales junto a Farruko.

La resolución judicial íntegra no ha sido divulgada en las publicaciones consultadas, por lo que no es posible establecer si la decisión implica una declaración de inocencia ni determinar sus efectos sobre los demás procesos legales entre ambos.