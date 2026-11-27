A esa aportación se sumarán las regalías que le correspondan por Dai Dai, la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que grabó junto al cantante Burna Boy.

A un cuarto de siglo de la publicación del álbum que amplió su presencia en el mercado internacional, Shakira vuelve a ocupar un lugar destacado en la industria musical. La cantante colombiana conmemora los 25 años de Servicio de Lavandería mientras aspira a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores y participa en una iniciativa educativa destinada a menores afectados por los terremotos en Venezuela.

El anuncio solidario se realizó el 24 de noviembre de 2026 mediante un video protagonizado por la barranquillera y Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen. Ambos comunicaron que cinco organizaciones venezolanas recibirán recursos del Fondo de Educación FIFA Global Citizen para contribuir a la recuperación de las actividades escolares interrumpidas por los movimientos sísmicos ocurridos meses atrás.

La inversión asciende a 450.000 dólares y se espera que beneficie a más de 13.000 niños. Las ayudas permitirán atender necesidades relacionadas con la permanencia escolar, facilitar el aprendizaje de estudiantes con autismo y ofrecer servicios complementarios de alimentación y salud. El deporte también tendrá cabida dentro de los programas financiados.

Las entidades seleccionadas son Impaktemos, Fundación Madre María Luisa Casar, PROVIVE, Autismo en Voz Alta y AC EmpoderaME. El alcance previsto comprende 44 establecimientos educativos, así como la capacitación de 41 profesionales de la enseñanza y la participación de 180 padres y cuidadores.

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“Cuando le das a un niño un lugar seguro para poder aprender, le cambias la vida para siempre”, expresó Shakira en el comunicado de Global Citizen. La artista también agradeció el trabajo de los docentes y de las personas que lideran las iniciativas comunitarias.

El proyecto coincide con otro acontecimiento relacionado con su trayectoria: la candidatura al Songwriters Hall of Fame, anunciada el 5 de noviembre. La colombiana integra la lista correspondiente a 2027 en la categoría destinada a compositores que también interpretan sus propias canciones. Lady Gaga, Pink, Sia y Jack White figuran igualmente entre los aspirantes.

La institución, cuya ceremonia de incorporación tendrá lugar en Nueva York, destacó cinco títulos representativos del repertorio de Shakira: Hips Don't Lie, Dai Dai, Whenever, Wherever, La Tortura e Inevitable. Los miembros habilitados para votar podrán presentar sus elecciones hasta el 14 de diciembre de 2026. La nominación todavía no garantiza su ingreso.

Uno de esos temas pertenece a Servicio de Lavandería, publicado el 13 de noviembre de 2001. El álbum incorporó composiciones en inglés y español que permitieron a la cantante llegar a nuevos públicos después del reconocimiento obtenido en América Latina. Su lanzamiento alcanzó la tercera posición del Billboard 200 y registró ventas mundiales cercanas a los 13 millones de ejemplares.

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Entre sus canciones más conocidas se encuentran Te Dejo Madrid, Underneath Your Clothes y Te Aviso, Te Anuncio. Parte de aquel repertorio regresó a los escenarios durante la residencia musical que la intérprete realizó en Madrid, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

La agenda de conciertos continuará durante 2027 con presentaciones anunciadas en Panamá, Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico. La programación contempla el regreso de la artista a territorio venezolano, donde no actuaba desde 2010, y a Costa Rica, país que visitó por última vez en 2011 para ofrecer un concierto.

La gira también contribuye al financiamiento de las iniciativas educativas. Según Global Citizen, Shakira destinará un dólar por cada entrada vendida al fondo.