Cinco intérpretes, música original y pintura se entrelazaron en el escenario para recordarnos nuestro vínculo vital con la naturaleza, logrando conmover y acercar a la danza a grandes y chicos desde los siete años.

Panamá/La temporada de presentaciones de SUCCUS, a cargo de la Compañía Wa·táa, concluyó con un rotundo respaldo del público: más de 450 personas se dieron cita en el icónico Teatro Balboa.

Durante sus tres funciones, la pieza logró convocar a estudiantes desde los 7 años, adultos mayores, familias y público en general, reafirmando el profundo interés local por las artes del movimiento y la reflexión sobre la convivencia humana.

El montaje tomó como punto de partida la savia de los árboles para explorar conceptos como la cooperación y el cuidado mutuo.

La coreógrafa y productora ejecutiva de la obra, Omaris Mariñas, explicó que el reto creativo fue que los bailarines lograran trasladar al movimiento la función de las raíces, el tronco y las hojas, creando una coreografía continua donde los cuerpos actúan como canales de comunicación y sustento mutuo.

“La savia no solo circuló por el escenario a través de nuestros movimientos, sino que sentimos cómo esa misma energía vital conectó de forma genuina con cada una de las personas que nos acompañó desde las butacas. La acogida del público nos confirma que en Panamá hay un deseo por propuestas artísticas que nos devuelvan al origen y nos recuerden nuestra raíz compartida”, destacó Mariñas.

Esta puesta en escena se caracterizó por un meticuloso trabajo interdisciplinario. El artista visual Alexis Benalcazar conceptualizó el espacio escenográfico mediante trazos que daban pistas fundamentales sobre el ecosistema de la obra.

Estas piezas sirvieron de base para que Nadir Gordón, responsable del vestuario, definiera los colores, texturas y tonos del diseño textil, logrando que el elenco se integrara visualmente a la escenografía en constante transformación.

La iluminación, diseñada por Mariñas y Matías Cardillo, complementó el ambiente junto a la partitura —pieza musical— compuesta por Frédéric Filiatre, co-director artístico. El grupo que dio vida a esta pieza de 45 minutos en escena estuvo conformado por Keyla Concepción, Edwin Bultron, Sara Martínez, Marilin Rodríguez y la propia Mariñas.

Al finalizar cada función, se abrieron espacios de conversación donde los asistentes pudieron interactuar de cerca con los creadores.

Estos encuentros permitieron conocer el proceso técnico y artístico detrás del telón, desde los ensayos iniciales hasta la puesta en marcha. La temporada contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y se presentó bajo la modalidad de entrada libre con registro previo.

La Compañía Wa·táa es el programa principal de la Red de Arte Libre. Se dedica a la investigación, creación y difusión de la danza contemporánea en Panamá, apostando por la integración de diferentes disciplinas artísticas. A través de sus montajes escénicos y actividades de mediación cultural, busca generar espacios de encuentro, acercando el arte corporal a públicos diversos y fomentando el desarrollo sostenido de la escena cultural en el país.