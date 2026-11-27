Las nuevas carreras de la UDELAS son Seguridad y Salud Ocupacional, Saneamiento Ambiental y Control de Vectores, y Agrobiotecnología, todas de la Facultad de Biociencias y Salud Pública.

Panamá/El Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) aprobó la apertura de tres nuevas licenciaturas en la provincia de Los Santos, con servicio para la región de Azuero, a partir del año lectivo 2027.

Según informó la universidad, este 27 de noviembre de 2026, las nuevas carreras están adscritas a la Facultad de Biociencias y Salud Pública.

Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional

Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores

Licenciatura en Agrobiotecnología

¿Por qué la UDELAS abre nuevas carreras en Azuero?

La decisión se tomó tras el aval de una comisión técnica que confirmó que la UDELAS cuenta con el personal docente, la demanda estudiantil y los convenios de práctica profesional necesarios en la región.

Esos convenios incluyen hospitales, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) e instituciones públicas y privadas de Azuero, de acuerdo con la universidad.

Con estas incorporaciones, la UDELAS busca suplir la demanda regional de recurso humano calificado en áreas de salud pública, producción sostenible y gestión ambiental.

¿Qué se estudiará en cada licenciatura?

La Licenciatura en Agrobiotecnología responderá a la demanda laboral del sector productivo de Azuero. Según la UDELAS, formará especialistas capaces de aplicar la ciencia y la innovación para impulsar una producción agropecuaria sostenible.

Esta carrera también apunta a mitigar riesgos como la sequía prolongada y la escasez de agua que afectan la agricultura y la ganadería.

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional preparará profesionales enfocados en identificar, evaluar y controlar riesgos laborales, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores.

Por su parte, la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores capacitará personal técnico-científico para detectar agentes contaminantes químicos, físicos y biológicos en agua, aire, suelo y alimentos.

Además, abordará la gestión de residuos, la vigilancia epidemiológica y la prevención de riesgos sanitarios en las comunidades.