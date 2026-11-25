En el marco del 25 de noviembre, la directora ejecutiva de FUNDAMORGAN, Marina Pérez, advierte que el sistema legal actúa cuando el delito ya ocurrió y llama a identificar a tiempo el control disfrazado de cuidado.

Ciudad de Panamá/La violencia contra la mujer comienza mucho antes de la agresión física y suele esconderse detrás de conductas cotidianas que la sociedad ha aprendido a aceptar. Así lo advirtió Marina Pérez, directora ejecutiva de FUNDAMORGAN, quien insistió en la urgencia de fortalecer la prevención de la violencia desde las primeras etapas de las relaciones de pareja.

Durante una entrevista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pérez señaló que uno de los principales retos en Panamá es atender el problema antes de que escale a los tribunales. "Los abogados y las leyes llegamos cuando ya se cometió el hecho. Estamos llegando tarde", afirmó.

Nota relacionada: TVN y Fundación Morgan impulsan campaña para identificar y no normalizar la violencia contra las mujeres

Señales de alerta en la pareja

Para la directora ejecutiva de FUNDAMORGAN, identificar los primeros signos de alerta permite tomar decisiones a tiempo y evitar que las personas queden atrapadas en el ciclo de la violencia. Según explicó, el control suele presentarse bajo la apariencia de protección.

"Está disfrazada de esas acciones de cuidado que en realidad son acciones de control", sostuvo Pérez. Entre esas conductas mencionó restringir la forma de vestir, limitar con quién se habla, impedir estudiar o trabajar, revisar redes sociales y exigir contraseñas.

A su juicio, una forma clara de diferenciar el cuidado del control es observar el miedo a las consecuencias. Si una persona siente que recibirá una agresión o represalia por comunicarse con alguien, vestirse a su gusto o salir a estudiar o trabajar, ya enfrenta una señal de violencia de género.

Nota relacionada: El rostro más cruel de la violencia contra la mujer y las secuelas que quedan para siempre

Más allá del expediente judicial

En 25 años de labor, el programa de asistencia legal comunitaria de FUNDAMORGAN ha atendido más de 3,900 procesos penales y de familia de mujeres sobrevivientes de violencia que no cuentan con recursos para pagar un abogado.

No obstante, Pérez recalcó que el impacto va mucho más allá del trámite judicial, pues detrás de cada caso hay personas y familias afectadas que necesitan recuperar su autonomía económica, su autoestima y su salud mental para sostener a sus hijos y vivir libres de violencia.

También subrayó que las conductas violentas no son innatas, sino aprendidas. "Nosotros no nacemos violentos, nosotros aprendemos a ser violentos y aprendemos a aceptar la violencia", indicó al referirse a cómo quienes crecen en hogares violentos pueden normalizar tanto el maltrato recibido como su reproducción.

Falta de recursos y articulación

Aunque reconoció que el Estado panameño ha creado leyes y políticas especializadas para la protección de las mujeres y otros grupos vulnerables, la directora ejecutiva de FUNDAMORGAN consideró que la magnitud del problema exige una respuesta mucho más robusta.

"Requiere más recursos, requiere más articulación, más coordinación interinstitucional y más apoyo social y comunitario para poder realmente prevenir que esto se cometa y que siga sucediendo", puntualizó.

Por ello, llamó a quienes perciben señales de control o aislamiento a no minimizar lo que sienten y a buscar orientación tanto en las autoridades como en organizaciones de apoyo. "No son normales, tú lo sientes adentro, no estás loca y es importante que busques más información y apoyo", concluyó.