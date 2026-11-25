Accidentes de tránsito en Panamá: velocidad, distracción y atropellos entre las principales preocupaciones

El teniente James Vigil informó que en lo que va del año se contabilizan 130 accidentes fatales por atropello, frente a los 108 registrados durante todo el año pasado. También reportó unas 55 víctimas fatales en accidentes donde estuvieron involucrados motociclistas y anunció operativos para la temporada de fin de año.