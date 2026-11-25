El teniente James Vigil informó que en lo que va del año se contabilizan 130 accidentes fatales por atropello, frente a los 108 registrados durante todo el año pasado. También reportó unas 55 víctimas fatales en accidentes donde estuvieron involucrados motociclistas y anunció operativos para la temporada de fin de año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los atropellos y los accidentes en los que están involucrados motociclistas figuran entre las principales preocupaciones de la Policía Nacional ante el aumento de las víctimas fatales en las vías del país.

El teniente James Vigil, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, señaló que la imprudencia, el exceso de velocidad y las distracciones al conducir están entre los factores que inciden en estos siniestros. Durante una entrevista, Vigil informó que en las últimas 24 horas se registraron 131 accidentes de tránsito, sin víctimas fatales. En ese mismo periodo, las autoridades impusieron 1,062 boletas por diferentes infracciones, principalmente por exceder los límites de velocidad y desatender las señales de tránsito.

El oficial reconoció que este año se registra un aumento de víctimas fatales en comparación con el año anterior. Como parte de las acciones de fiscalización, indicó que se han impuesto alrededor de 18 mil infracciones adicionales por exceso de velocidad frente al mismo periodo del año pasado. También señaló que las sanciones por embriaguez comprobada superan las registradas a la misma fecha de 2025.

Atropellos y distracciones en las vías

Uno de los datos que destacó Vigil es el incremento de los accidentes fatales por atropello. Mientras que el año pasado se contabilizaron 108 casos al cierre del periodo, este año la cifra ya alcanza los 130, incluidos los atropellos y los casos de atropello y fuga. Entre los factores asociados a estos hechos mencionó la imprudencia de los peatones, el exceso de velocidad, las distracciones al volante y la falta de atención a las condiciones de las vías.

El teniente explicó que, según las estadísticas que maneja la institución, entre el 80% y el 85% de los accidentes fatales por atropello ocurren en lugares donde existe alguna infraestructura habilitada para el cruce de peatones, pero esta no es utilizada. Ante esta situación, recomendó a los peatones utilizar los pasos y puentes peatonales, vestir ropa visible al desplazarse durante la noche y mantenerse atentos al tránsito.

También advirtió que calcular la distancia de un vehículo a simple vista puede resultar engañoso, especialmente cuando circula a alta velocidad. Vigil también se refirió a las distracciones que pueden provocar los dispositivos móviles y los sistemas tecnológicos incorporados en los vehículos. Explicó que manipular el celular, realizar llamadas o interactuar con los tableros digitales puede desviar la atención del conductor y aumentar el riesgo de accidentes.

Distancia entre vehículos y cortesía al volante

Otro comportamiento recurrente, según el oficial, es no mantener una distancia prudente entre vehículos. Aunque esta situación suele ocasionar colisiones por alcance en medio del tráfico, el riesgo aumenta cuando se circula a altas velocidades, ya que se reduce el tiempo de reacción y de frenado.

El teniente señaló que una maniobra evasiva para evitar una colisión también puede provocar que el conductor pierda el control del vehículo. Sobre la cortesía al volante, indicó que las normas de tránsito establecen las prioridades de circulación y que los conductores no deben depender de que otros les cedan el paso. En su lugar, deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

Vigil sostuvo que la seguridad vial también depende de las condiciones de las carreteras. En ese sentido, explicó que la Policía de Tránsito trabaja con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en estudios para identificar vías con problemas de diseño, señalización o iluminación. Los resultados de esas evaluaciones se presentan a la ATTT, entidad que puede elevar las solicitudes correspondientes al Ministerio de Obras Públicas (MOP), responsable de ejecutar las obras.

Accidentes con motociclistas y operativos de fin de año

En cuanto a los accidentes en los que están involucrados motociclistas, Vigil reportó aproximadamente 55 víctimas fatales. Entre los factores asociados mencionó la falta de atención a las condiciones de la vía, las maniobras peligrosas, el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad.

Ante la llegada de fechas de mayor movimiento comercial y vehicular, como el Black Friday y el Día de la Madre, la Policía de Tránsito recomendó estacionar en los espacios autorizados y evitar obstruir entradas y salidas de comercios, zonas de carga y estacionamientos destinados a personas con discapacidad.

También aconsejó no dejar objetos personales a la vista dentro de los vehículos para prevenir hurtos y mantener precaución ante la mayor circulación de peatones en los centros comerciales. Para diciembre, Vigil anunció operativos en centros comerciales y en las principales rutas hacia el interior del país, debido al desplazamiento de personas que viajan para compartir las fiestas de fin de año con sus familiares.