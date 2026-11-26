La modelo y empresaria cumplió 30 años el domingo 22 de noviembre y eligió un destino paradisíaco para conmemorar esta nueva etapa de su vida junto a su esposo, Justin Bieber, y varias de sus amigas más cercanas.

Hailey Bieber dejó atrás sus veinte años con una celebración que reunió a algunas de las figuras más conocidas del entretenimiento estadounidense.

La fundadora de Rhode compartió en Instagram diferentes momentos de su festejo, mostrando cómo transcurrió el fin de semana que, según información divulgada por Deuxmoi, tuvo lugar en Las Bahamas. Las publicaciones combinaron escenas de descanso junto al mar, propuestas de moda y momentos románticos con el cantante canadiense.

Entre las fotografías seleccionadas por la empresaria destacó una imagen a bordo de un yate, donde lució un bikini dorado acompañado de un sombrero de paja y una prenda con estampado de leopardo. En otra instantánea incorporó un bolso de Chanel a su conjunto, manteniendo una estética veraniega durante su escapada caribeña.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la celebración tuvo lugar durante la noche. Hailey compartió varias imágenes junto a Justin Bieber, de 32 años, mientras un espectáculo de fuegos artificiales iluminaba el cielo. En una de las fotografías, el matrimonio apareció besándose mientras el cantante abrazaba a su esposa.

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La empresaria también aprovechó la ocasión para mostrar una propuesta de vestuario diferente a la utilizada durante las actividades marítimas. Para su celebración nocturna eligió una blusa verde con aberturas y cordones dorados, combinada con pantalones de estampado animal.

De acuerdo con la revista People, estos últimos aparentemente pertenecen a la colección primavera-verano 2027 de Roberto Cavalli, firma italiana reconocida por incorporar referencias animales en sus diseños.

El pastel de cumpleaños también tuvo protagonismo dentro de las publicaciones. Hailey mostró un postre rojo de dos niveles, acompañado de velas doradas y blancas, elementos brillantes y una decoración central que hacía referencia a la edad que acababa de alcanzar.

Además de compartir esta experiencia con su esposo, la modelo habría contado con la compañía de Kendall y Kylie Jenner, según informó Deuxmoi. Ambas mantienen una relación de amistad con la empresaria y también compartieron imágenes relacionadas con una escapada marítima durante esas fechas.

Kylie publicó varias fotografías junto a Kendall, de 31 años, mientras disfrutaban de un paseo en yate. La menor de las hermanas acompañó las imágenes con una declaración afectuosa dedicada a la modelo: “La chica más linda de todo el mundo”.

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Otra personalidad que apareció en las historias de Instagram de Hailey fue Camila Morrone, actriz y modelo que también forma parte de su círculo de amistades.

Las publicaciones posteriores mostraron a las amigas consultando sus teléfonos celulares mientras buscaban alternativas de conexión aérea para dirigirse hacia Nueva York, una escena que dejó entrever los preparativos para continuar con sus respectivas agendas después del festejo.

La llegada de Hailey a los 30 años también movilizó a numerosas celebridades en las redes sociales, donde recibió mensajes de felicitación de personalidades pertenecientes a diferentes ámbitos del espectáculo, la moda y los negocios.

Entre quienes expresaron públicamente sus buenos deseos estuvieron Paris Hilton, Khloé Kardashian, Alessandra Ambrosio, Anastasia Karanikolaou, Isabela Grutman y Hilaria Baldwin, además de Kylie Jenner.

La celebración permitió conocer una faceta personal de la empresaria, quien eligió compartir con sus seguidores algunos recuerdos de sus actividades lejos de los compromisos profesionales relacionados con su marca de belleza.

Con fotografías de sus atuendos, momentos junto a su esposo y encuentros con sus amistades, Hailey Bieber documentó el comienzo de una nueva década de su vida, marcada por una celebración que combinó moda, descanso y compañía en el Caribe.