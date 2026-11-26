La ciudad de Panamá concentra la mitad de los reportes tras el terremoto del 9 de octubre, mientras las aseguradoras confirman solvencia para responder a la emergencia.

Ciudad de Panamá/El terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá activó de inmediato los protocolos del mercado asegurador, el cual reporta a la fecha 6.500 reclamos notificados tras el fenómeno natural.

Ian Van Hoorde, de la Asociación Panameña de Aseguradores, confirmó que la industria ha generado reservas por 110 millones de dólares para atender la emergencia, lo que demuestra la capacidad de respuesta del sector.

De acuerdo Van Hoorde, la distribución geográfica de los reportes muestra que la Ciudad de Panamá concentra la mitad de los reclamos, seguida por más de 800 en Los Santos, más de 800 en Coclé y alrededor de 400 en Veraguas.

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Respaldo financiero y mecanismo de reaseguro

El representante de la Asociación Panameña de Aseguradores explicó que el sector cuenta con mecanismos sólidos para absorber el impacto financiero del sismo. "Los reaseguradores no ajustan, no hacen evaluaciones, ellos lo que tienen es plata. Entonces nosotros alquilamos ese balance y todo el trabajo lo hacemos nosotros, pero alquilamos, mantenemos una parte del riesgo", indicó.

Los reaseguradores participantes están registrados ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos. Van Hoorde concluyó que la industria está fuertemente regulada y tiene la capacidad para soportar este y eventos de mayor magnitud.

Desglose de daños y cobertura catastrófica

El análisis de los reclamos revela que el 70 por ciento corresponde a edificaciones, el 29 por ciento a contenidos y el 1 por ciento a automóviles, lo que representa aproximadamente 65 vehículos afectados.

"La póliza de incendios, por lo general, por decirte un 99 por ciento de las veces, incluye una extensión de cobertura catastrófica", explicó Van Hoorde, lo que significa que la mayoría de los asegurados cuentan con protección ante sismos.

Para agilizar los ajustes ante el alto volumen, las aseguradoras coordinaron con corredores y ajustadores independientes, incluso recomendando contratar a estudiantes de cuarto año de ingeniería o arquitectura para reforzar la inspección de propiedades.

Deducible, infraseguro y multipólizas

El experto aclaró que existe un deducible del 2 por ciento de la suma asegurada o del valor de reconstrucción. "Los primeros dólares expuestos a riesgo están más expuestos y, por ende, son más caros", indicó.

También advirtió sobre el riesgo del infraseguro: "Una vivienda que fue financiada o fue asegurada inicialmente en 100 mil dólares, pasan cinco años y termina costando reconstruirla hoy 150 mil dólares". Por ello, recomendó actualizar las sumas aseguradas con índices de materiales de construcción y mano de obra.

Además, recordó que las pólizas hipotecarias solo cubren la edificación. "Para cubrir tus muebles, tú tienes la opción de comprar unas pólizas, que en el mercado se llaman multipólizas", señaló, destacando que estos productos permiten asegurar el mobiliario ante daños como la caída de cielos rasos o lámparas.