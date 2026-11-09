Entre carpas y altas temperaturas: así viven los damnificados del terremoto en Soná

A un mes del terremoto, la recuperación de sus viviendas sigue siendo la principal expectativa de estas familias, que esperan recibir el apoyo necesario para abandonar los albergues temporales y recuperar sus condiciones de vida.

En los terrenos de la Feria de Veraguas, con sede en Soná, varias familias continúan viviendo en carpas habilitadas como albergues temporales, donde deben compartir espacios para dormir, cocinar y realizar sus actividades cotidianas.

Se trata principalmente de residentes de la barriada Omar Torrijos, cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto y no reúnen las condiciones para ser habitadas.

En uno de estos albergues familiares conviven niños, adultos y personas mayores. En el lugar mantienen sillas, agua, alimentos y una pequeña cocina que utilizan para preparar las comidas, mientras esperan una solución habitacional.

Ingrid, residente de la barriada Omar Torrijos, explicó que las familias han recibido información sobre una posible ayuda con materiales para la reconstrucción de sus viviendas.

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"Por el momento estamos bien, pues gracias a Dios", expresó al describir las condiciones en las que permanecen.

Sin embargo, la espera comienza a generar preocupación entre los afectados, que desean regresar a sus hogares o contar con un espacio donde puedan permanecer en mejores condiciones.

Otra de las residentes manifestó que necesitan respuestas de las autoridades, pues no pueden regresar a sus casas debido a los daños y a la situación que enfrentan en el sector.

"Lo que necesitamos es ir a nuestra casa o, de repente, que limpien rápido el cementerio para poder hacer algún albergue ahí e irnos para la casa y estar más seguros", manifestó.

Mientras tanto, las familias continúan resguardándose en las carpas de la feria, expuestas a las altas temperaturas características de Soná y a las condiciones del tiempo.