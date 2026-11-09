Mercado de Penonomé reabre sus puertas, mientras vendedores reportan alza en productos agrícolas

A un mes del terremoto, los vendedores del mercado público de Penonomé comenzaron a regresar a sus puestos habituales, luego de permanecer temporalmente en los estacionamientos mientras se realizaban las evaluaciones y adecuaciones necesarias en la estructura.

El mercado público de Penonomé retomó progresivamente sus operaciones dentro de las instalaciones, luego de permanecer cerrado temporalmente por las afectaciones que sufrió durante el terremoto del pasado 9 de octubre.

Desde el viernes, productores y vendedores comenzaron a ingresar sus productos y organizar sus puestos, después de recibir la autorización para regresar, una vez concluidas las evaluaciones sísmicas y los trabajos requeridos en el edificio.

Durante los días posteriores al sismo, los comerciantes atendieron a sus clientes en los estacionamientos del mercado, una alternativa que les permitió mantener la actividad comercial mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la estructura.

Cecilia Fong, comerciante del mercado, recordó el temor que experimentó durante el terremoto y describió cómo observaba las paredes moverse por la fuerza del movimiento telúrico.

"Eso fue la verdad, un susto muy grande. Yo veía que las paredes bailaban como si fueran de hielo seco", relató.

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Fong explicó que el viernes recibieron la comunicación de que podían regresar a las instalaciones, luego de que se realizaran algunos trabajos y adecuaciones en el inmueble. Actualmente, indicó, la mayoría de los vendedores ya está nuevamente en sus puestos.

La comerciante también señaló que los precios de algunos productos agrícolas han aumentado, entre ellos la zanahoria, la cebolla y la papa, mientras que otros se mantienen más accesibles.

Como ejemplo, mencionó el costo de la lechuga, que los comerciantes compran a los proveedores a un precio aproximado de B/.1.75 para venderla a los consumidores en B/.2.00.

Con el retorno de los vendedores, el mercado busca recuperar progresivamente la normalidad y mantener el abastecimiento de frutas, legumbres y otros productos para los residentes de Penonomé y comunidades cercanas.

Información de Nataly Reyes