A un mes del terremoto, familias de Bombachito siguen durmiendo afuera y piden viviendas

Residentes aseguran que las réplicas han agravado los daños en sus casas. Mientras esperan respuestas de las autoridades, algunas familias construyen refugios con madera para salir de las carpas.

Los Santos/A un mes del terremoto del 9 de octubre, familias de Bombachito, en la provincia de Los Santos, siguen durmiendo fuera de sus viviendas, entre carpas y refugios improvisados. La incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a una casa segura se suma a las réplicas que, según los residentes, continúan ampliando las grietas y deteriorando las estructuras que quedaron en pie.

Durante un recorrido de TVN Noticias, los afectados pidieron al Gobierno acelerar la atención de sus viviendas y comunicarles qué ocurrirá con las casas inspeccionadas. Otros señalaron que todavía esperan una primera evaluación.

Emilio Rodríguez Vargas, quien nació y ha vivido toda su vida en Bombachito, describió este primer mes como un periodo de inquietud e incertidumbre. Contó que funcionarios del Ministerio de Vivienda y otras instituciones recorrieron las casas y tomaron fotografías, pero asegura que aún no les han informado qué solución recibirán.

“Las aberturas se están ampliando”, manifestó al explicar cómo las réplicas han empeorado los daños.

Rodríguez Vargas indicó que permanecer en una carpa también ha sido difícil para su familia y pidió agilizar las mejoras prometidas. “Todavía no sabemos qué decisión tomar respecto a las casas”, dijo.

Levantan refugios mientras esperan respuestas

En medio de esa espera, algunos residentes han comenzado a construir con tablas y madera para contar con un espacio donde resguardarse.

Francisco Rodríguez relató que dedicó parte de la jornada anterior a levantar una estructura para su familia, mientras intenta mantener sus actividades de trabajo.

“Somos personas de trabajo y tenemos que aprovechar el más mínimo tiempo para ver qué podemos hacer”, expresó.

Rodríguez señaló que esperan el regreso de las autoridades para conocer una decisión concreta sobre sus viviendas. La falta de información, explicó, les impide saber cómo avanzar.

En el albergue visitado permanecen seis familias, según indicó Raquel Gómez. Entre camas y carpas, los residentes compartieron café y tortillas asadas con el equipo periodístico, mientras contaban cómo han transcurrido estas semanas.

Joselín Alberto Rodríguez Díaz también solicitó ayuda para las casas afectadas y habló del esfuerzo por continuar con sus vidas pese a los movimientos sísmicos.

“Hay que darle gracias a Dios que nos tiene con vida y salud”, manifestó.

Algunas casas siguen sin inspección, denuncian residentes

Alfonso Vargas aseguró que la vivienda que comparte con su esposa todavía no ha sido inspeccionada. La situación le genera dudas sobre cuándo podrán recibir una solución.

“Todos nosotros estamos durmiendo afuera”, dijo. Añadió que no se sienten seguros dentro de las casas debido a las constantes réplicas.

Vargas recordó el compromiso que, según expresó, hizo el presidente de que las familias estarían en sus viviendas para el 31 de diciembre y pidió que se cumpla.

“Esperamos a través de estos medios, de TVN, que el gobierno se acuerde de que estamos pasando mucho trabajo”, manifestó.

De acuerdo con las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia citadas durante el reporte de TVN Noticias, el terremoto deja más de 82 mil personas afectadas en las provincias impactadas. El informe periodístico también señaló que unas 25 mil personas han perdido sus residencias en Los Santos.

Mientras avanza la evaluación de los daños, los habitantes de Bombachito advierten que las réplicas siguen cambiando el panorama: la topografía de sus tierras, algunas viviendas que resistieron el terremoto se han deteriorado y otras han terminado de caer, según sus testimonios.

Con información de Castalia Pascual.