A un mes del terremoto, familias de Macaracas siguen sin respuestas para reconstruir sus viviendas

Familias de Llano de Piedra y Llano de los Osorios continúan fuera de sus hogares, algunas en carpas instaladas en un campo de fútbol. Mientras enfrentan las réplicas y las pérdidas materiales, esperan respuestas de las autoridades sobre la reconstrucción de sus viviendas.

Macaracas, Los Santos/A casi un mes del terremoto del 9 de octubre, familias del distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, continúan enfrentando las consecuencias del sismo. Varias viviendas que resultaron afectadas inicialmente han colapsado, mientras otras presentan daños adicionales debido a las réplicas que persisten en la región de Azuero.

Durante un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias por el centro de Macaracas y comunidades cercanas, se observaron edificios públicos, entre ellos las instalaciones de la Policía Nacional, el cuartel del Cuerpo de Bomberos y el Municipio, que todavía presentan afectaciones. También se encontraron estructuras que ya no permanecen en pie.

Los movimientos sísmicos continúan generando preocupación entre los residentes. Durante la cobertura periodística se sintió una nueva réplica, una situación a la que, según los testimonios recogidos, algunas familias han comenzado a acostumbrarse, aunque mantienen el temor de regresar a sus viviendas.

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Familias cocinan fuera de sus casas y esperan ayuda

En Llano de Piedra, María Cecilia intenta continuar con sus actividades cotidianas fuera de la vivienda de un familiar, luego de que su casa quedara inhabitable. Allí instaló una estufa para preparar sus alimentos, pues teme permanecer dentro de su hogar debido a las constantes réplicas.

La mujer relató que perdió gran parte de sus pertenencias, entre ellas la refrigeradora, la lavadora y la estufa, que quedó parcialmente dañada. "Al principio lloraba yo mucho por mi pérdida de mi casita, perdí todo", contó.

María Cecilia también expresó su tristeza al observar cómo otras familias de la comunidad han tenido que desmontar o derribar partes de sus viviendas. Según explicó, personal de las autoridades ya la entrevistó, recopiló sus datos y le informó que su caso sería considerado para una casa de dos habitaciones. Sin embargo, todavía espera una respuesta concreta.

Ocho familias permanecen en un campo de fútbol

En el sector de Llano de los Osorios, alrededor de ocho familias permanecen en carpas instaladas en un campo de fútbol, mientras esperan información sobre la reconstrucción de sus hogares. Los residentes indicaron que personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió a inspeccionar las viviendas, pero aseguraron que todavía no han recibido información sobre los planes de reconstrucción ni sobre cuándo podrían comenzar los trabajos.

Entre los casos está el de la familia Cruz, que alquilaba una vivienda que quedó completamente destruida por el terremoto. Aunque cuenta con un terreno propio, todavía desconoce si puede optar por la construcción de una nueva casa.

"Hemos estado viviendo de carpas en carpas y no hemos tenido una respuesta todavía exacta de lo que va a pasar", manifestó uno de sus integrantes, quien explicó que la familia está compuesta por cuatro hijos varones y sus padres.

Según su testimonio, personal del Centro Nacional de Fronteras (Cenafront) les indicó que no podían permanecer en la vivienda debido a las condiciones de sus paredes. No obstante, señaló que aún no han recibido una inspección que les permita conocer qué tipo de apoyo podrían recibir.

Las réplicas mantienen a las familias fuera de sus hogares

El temor a nuevos movimientos sísmicos ha llevado a varias familias a permanecer en las carpas, incluso cuando cuentan con espacios alternativos para dormir. Una de las residentes describió la situación como triste y solitaria, pues quienes vivían en el sector tuvieron que abandonar sus casas y ocupar temporalmente el campo de fútbol.

No obstante, señaló que algunas familias han logrado mejorar sus condiciones de alojamiento, luego de que las primeras carpas presentaran problemas de humedad y filtraciones de agua.

A un mes del terremoto, las afectaciones en Macaracas continúan aumentando. Según las cifras oficiales mencionadas durante el recorrido, unas 60,000 personas resultaron damnificadas en las provincias afectadas por el sismo. En el distrito, las viviendas afectadas superan las 1,500, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales.

La cifra podría aumentar debido a que, según lo informado durante la cobertura, las réplicas siguen ocasionando nuevos daños en las estructuras. Mientras tanto, las familias afectadas permanecen a la espera de respuestas sobre la asistencia y los planes para reconstruir sus viviendas.

Con información de Castalia Pascual